Inter-news.it - Lazio-Inter Women 4-4, il tabellino della partita di Serie A Femminile

Ildi, terminata 4-4. Questo ilsfida valevole per la diciottesima giornata di.PARI INCREDIBILE –è finita 4-4. Unaincredibile con l’in controllo per ben due volte. La prima dopo aver concluso il primo tempo 0-2 con le rete di Tomaselli e Csiszar e poi nella ripresa, quando ad un certo punto si era ritrovata sul 4-2, con le reti di Magull e Merlo. Ma la squadra di Piovani ha dovuto fare i conti con una Martina Piemonte in formato masterclass. L’attaccanteha realizzato addirittura un poker tra il 61? e il 93?. Unaincredibile, conclusasi con la beffa nerazzurra, visto che il quarto di gol di Piemonte è arrivato a un minuto dalla fine. Di seguito iltra