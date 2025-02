Inter-news.it - Lazio-Inter Women 4-4, beffa clamorosa: Piemonte ne fa quattro

Finisce 4-4al Fersini. Una partita incredibile, con le nerazzurre che si fanno recuperare nel finale efa addirittura poker.Incredibile partita al Fersini. Dopo un primo tempo terminato 2-0 e in controllo per l’di Piovani (clicca QUI per rileggerlo), nella ripresa succede di tutto. Nel giro diminuti, tra il 62? e il 65?,recupera due volte l’, facendo prima il 2-1 e poi il 2-2. Il secondo gol è bellissimo, con una mezza-rovesciata in area di rigore sul traversone di Zanoli. Ma l’non ci sta e la reazione dell’undici di Piovani è da grande squadra. Al 66? Magull si mette in proprio andando via in slalom e conclude col sinistro per il 3-2 nerazzurro. Passano tre minuti e Merlo riporta l’sul più due, buttando in rete la ribattuta di una non perfetta Karesmaa.