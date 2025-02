Internews24.com - Lazio Inter Women 0-2 LIVE: Csiszar sigla il raddoppio!

di Vincenzo Pennisi: cronaca, risultato e tabellino del match valevole per l’ultima giornata della Prima Fase della Serie A FemminileTutto pronto per, la sfida di oggi che chiuderà la Prima Fase del campionato di Serie A Femminile. Poi inizierà la Poule Scudetto. La squadra di Gianpiero Piovani, reduce dal successo contro la Fiorentina, occupa in questo momento la seconda posizione con 37 punti, mentre la formazione biancoceleste è settima con 19 punti. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.CRONACA1? Fischio d’inizio, è cominciata la sfida.2‘ GOL! Grande azione in contropiede delle ragazze di Piovani, con Tomaselli che va al tiro e trova la sfortunata deviazione di D’Auria a spiazzare il suo portiere. 1-0 nerazzurro dopo due minuti.