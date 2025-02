Calciomercato.it - Lazio, il mercato fa arrabbiare i tifosi: “Uniti contro chi della Lazio è il male!”

La Curva Nord protesta per la campagna acquisti invernale di Lotito e le tempistiche degli arrivi dei due rinforzi che servivano da tempo e la questione CasadeiLascende in campol’ultima in classifica, il Monza, obbligata a vincere per mantenersi davanti a tutte le altre concorrenti per la Champions che hanno già giocato e hanno pure effettuato il sorpasso o l’aggancio. La Fiorentina è a pari punti dopo il recupero vittorioso con l’Inter e chiamata a confermarsi domani a San Siro, Juve è riuscita in qualche modo a centrare i tre punti a Como e ha messo la testa davanti. Il Milan intanto sta provando ad accorciare, con il match da recuperare in casa del Bologna, in campo a sua volta oggi a Lecce.SS(LaPresse) – calcio.itUna bagarre totale, a pochi giorni dalla chiusura delche però non ha particolarmente soddisfatto la piazzal laziale.