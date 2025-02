Ilfattoquotidiano.it - Lazio, guerra totale nel centrodestra. Salvini minaccia lo strappo, Rocca: “Me ne farò una ragione”

La Regionesembra destinata a un’instabilità politica permanente. Dopo mesi di tensioni sotterranee, la Lega ha deciso di mandare un segnale al presidente Francesco, mettendo in discussione gli equilibri della giunta. Se negli ultimi mesi era stata Forza Italia a chiedere maggiore spazio nell’esecutivo regionale, oggi è il Carroccio a far ballare la maggioranza, lamentando una mancanza di condivisione nelle scelte strategiche. Il casus belli è la convocazione d’urgenza della segreteria regionale della Lega, lo scorso 6 febbraio, alla presenza di Matteo. Un incontro già di per sé significativo, ma reso ancora più teso dalla polemica scoppiata nelle stesse ore tra il leader leghista e Fratelli d’Italia per le chat rivelate dal libro di Giacomo“Fratelli di chat, storia segreta del partito di Giorgia Meloni” (Paper first) in cui viene definito “ministro bimbominkia”.