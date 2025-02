Ilnapolista.it - Lazio, goleada Champions. Pecchia sta accompagnando il Parma in Serie B

Leggi su Ilnapolista.it

A. Ladomina in casa e distrugge il Monz, sempre più destinato allaB con soli 13 punti in 24 partite di campionato. Baroni supera i brianzoli con doppietta di Pedro e gol di Castellanos che aveva fornito anche un assist ad inizio partita. I biancocelesti sono quarti in classifica in attesa di sfidare il Napoli sabato prossimo all’Olimpico (la Juventus avrà l’Inter a Torino ndr). Brutta cera quella del Monza che proprio non riesce a svoltare in questa stagione. È ultimo a sette punti dal quartultimo posto sembrano un’infinità considerando il fatto che sono solo due i successi arrivati in questa stagione, poi 7 pareggi e tutto il resto sconfitte. Fa quasi sorridere pensare che questa squadra ha fermato l’Inter a inizio stagione.A, laconsolida laverso la BOltre al Monza anche ilse la passa male e lo diciamo da tempo.