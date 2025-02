Romadailynews.it - Lazio, cinquina al Monza, a cui Lazzari regala il gol della bandiera

Cinque gol al poverosembravano troppi a, e il generoso difensore velocista biancoceleste hato il golall’ultimo in classifica. Ha respinto in area il pallone con una mano consentendo a Sensi, campione sfortunato, di trasformare il rigore salvando l’onoresua squadra.Per la verità, ilha giocato bene come ha potuto in difesa, disertando però dalla presenza in attacco. Provedel si annoiava, non toccava palla, forse temeva anche di dover per questo rinunciare a una parte dello stipendio a causa dell’inattività nella giornata. Per fortuna è arrivato il rigore e verso la finepartita addirittura qualche tiro contro la sua porta.Bisogna dire bravo a Pizzignacco che con i suoi interventi è riuscito a contenere a cinque il numero dei palloni finiti alle sue spalle.