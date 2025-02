Romadailynews.it - Lazio: Battisti (Pd), a Frosinone presentato libro ex governatore, importante momento confronto

Un appuntamento significativo quello che si e’ tenuto ieri presso la libreria Ubik di, dove Piero Marrazzo, giornalista ed exdella Regione, hail suoStoria senza eroi, edito da Marsilio, in un dialogo moderato dal giornalista Alessio Porcu. L’evento, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e attento, si e’ aperto con i saluti della consigliera regionale Sara, che ha sottolineato l’importanza dele delpolitico e umano che ne e’ scaturito. E’ quanto si legge in una nota della consigliera del Partito democratico alla Regione, Sara. “Le librerie sono luoghi die crescita collettiva – ha affermato la consigliera– e questa serata lo dimostra. Storia senza eroi non e’ solo una testimonianza personale, ma un racconto che intreccia vicende politiche, istituzionali e umane, offrendo spunti di riflessione su un periodo complesso della nostra storia recente”.