Romadailynews.it - Lazio: Aurigemma, prevenzione fondamentale per sistema salute

La“e’per il”. Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del, Antonello, intervenuto oggi a Roma, presso il Centro Commerciale Casetta Mattei, all’iniziativa ” Dona un Farmaco”, dove e’ possibile anche effettuare gratuitamente screening sanitari.“In tal senso – aggiunge – stiamo portando avanti ‘Un Consiglio in’: il programma gratuito dirivolto ai dipendenti della Pisana.E’ importante diffondere una vera cultura. Per tali motivi, reputo di grande valore l’iniziativa odierna organizzata dall’associazione dei farmacisti volontari della protezione civile, che ringrazio, volta a offrire gratuitamente attivita’ di screening come: misurazione della pressione, saturazione ossigeno, controllo della glicemia, kit didel tumore al colon retto.