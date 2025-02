Sport.quotidiano.net - L’avversario di turno. Proia lancia la sfida: "Contro il Siena possiamo farcela»

Morale alto e voglia di provare a vincere su un campo dove l’Orvietana non ha mai giocato. Daniele, mezzala biancorossa, oggi tornerà in mediana dopo ildi squalifica e alla vigilia ha parlato del momento dei suoi e delle aspirazioni odierne. "Ci siamo preparati bene per una partita in un bellissimo stadio. Sono convinto che affronteremo la gara nel modo giusto – ha dettoal sito ufficiale del club umbro -.squadre che come noi provano a fare la gara solitamente giochiamo meglio, meno bene invece quando dobbiamo fare la partitaavversari più chiusi". Poi sui bianconeri di Magrini, unico lontano ex della. "Ilè una buona squadra con calciatori come Giannetti che hanno fatto carriere diverse dalla nostra – ammette il centrocampista che non segna da un po’ -.