Agrigentonotizie.it - "Lavoratore in nero e violazione delle norme di sicurezza": multa e denuncia per il titolare di una casa di riposo

Leggi su Agrigentonotizie.it

Unaalla Procura della Repubblica e sanzioni amministrative per oltre 36 mila euro: è il bilancio di un'ispezione dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo in unadidi Favara.I militari, in particolare, hanno scoperto unine.