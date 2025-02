Internews24.com - Lautaro Inter, nuovo allarme dall’Inghilterra: una big della Premier è pronta all’assalto in estate con una cifra monstre!

di Redazione: una bigLeague èin. Vogliono mettere sul piatto una super!Una nuova vocetorna a preoccupare il calciomercato: inci sarà da dover fare ancora una volta muro sui possibili assalti in arrivo perMartinez. Il capitano nerazzurro, dopo un inizio di stagione decisamente sottotono e sotto gli standard a cui aveva abituato tifosi e addetti ai lavori, in questo inizio di 2025 sembra essersi definitivamente ripreso. Lo testimoniano i gol e i numeri. Come riferisce Tuttosport però, ci sarà da fare i conti col calciomercato: l’Arsenal sembrerebbe intenzionato a presentarsi alla porta dei nerazzurri inmettendo sul piatto ladi 120 milioni di euro.