L'Attacco dei Giganti: di nuovo dentro le mura con i primi due film al cinema

Dynit e Adler Entertainment ripropongono una maratona con idue lungometraggi dedicati all'anime cult. Ripercorriamo le vicende di L'arco e la freccia cremisi e di Le ali della Libertà, in sala dal 10 al 12 febbraio. Se gli anime e i manga sono diventati un prodotto non più relegato a una ristretta cerchia di appassionati ma un fenomeno pop di diffusione mondiale, il merito è anche di titoli che hanno saputo coniugare una buona, se non ottima, realizzazione tecnica a storie avvincenti ed emozionati. Tra queste un posto d'onore (se non IL posto d'onore) spetta a una saga che ha ridefinito il concetto di shonen manga, ovvero il fumetto rivolto principalmente a un pubblico di adolescenti, e che ha appassionato, commosso e fatto discutere prima i lettori e poi gli spettatori di tutto il mondo.