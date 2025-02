Ilnapolista.it - L’Atalanta continua a subire infortuni in attacco: Maldini starà fuori per tre settimane

ha stracciato il Verona ieri pomeriggio con addirittura 4 gol di Retegui che è decisamente nel suo anno alla “Higuain” o alla “Immobile”, quelli in cui insomma il pallone viene da te e ogni partita è buona per fare doppietta. Ieri l’italo-argentino – e fa piacere in ottica Nazionale – ne ha fatti 4 facendoli apparire tutti semplici. Anche lui è tornato da uno che ha praticamente tenuto la Dea lontana dal primo posto: non è un caso che in sua assenza Gasperini abbia raccolto meno punti del solito. Dal pareggio col Milan alla sconfitta col Napoli (Retegui era appena tornato e ha segnato anche ndr).Atalanta, emergenza inper treNel mercato di gennaio,ha deciso di lasciar andare Zaniolo alla Fiorentina e ha “sostituito” temporaneamente Lookman (infortunatoo) con l’investimento su Danielun altro prospetto interessantissimo.