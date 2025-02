Ilgiorno.it - "Lasciati a piedi, ora basta". La protesta dei pendolari

Presidio del Pd regionale a fianco del Comitatodei Lodigiano e Sud Milano al terminal M3 per denunciare la grave situazione del trasporto pubblico locale. Silvia Roggiani, segretaria Pd Lombardia, Alessandro Capelli, segretario Pd Milano, e i consiglieri regionali del partito democratico Roberta Vallacchi, Simone Negri e Paolo Romano e Giuseppe Di Silvestre, segretario Pd di Casaletto Lodigiano insieme aihanno dato vita a un presidio per denunciare la difficle situazione dei trasporti soprattutto nel Sud Milano. "La Regione sta tagliarlo risorse per 62 milioni di euro – spiega Simone Negri –. Noi andiamo in diverse località dove i ragazzi pagano l’abbonamento e vengonoperché non passano gli autobus o non sono abnza capienti. Un sistema che è arrivato al collasso.