Lariani in lotta per la salvezza. Rabbia Como dopo il ko. E la classifica preoccupa

Per il“bello e perdente“ lasi sta facendo pericolosa, ma tutti fanno quadrato intorno a Cesc Fabregas. Il silenzio di venerdì sera al Sinigaglia al triplice fischio è stato irreale. Tutti ammutoliti in uno stadio stracolmo,la sconfitta contro la Juventus per 2-1. Nessuno protestava per rispetto alla squadra e all’allenatore. Il pubblico non aveva neanche più la forza di reclamare per il calcio di rigore non concesso da Abissoun fallo di mano del difensore bianconero Gatti, in area, nel tentativo di anticipare il nuovo attaccante lariano Douvikas. Lo ha fatto però Fabregas, nella conferenza stampa successiva alla fine della gara: "Ci hanno negato un rigore chiarissimo, Douvikas ha un tocco naturale per portarsi avanti la palla, Gatti la tocca quanto basta per deviare la traiettoria e farla rimbalzare sul petto dell’attaccante, che poi non può tirare a rete, perchè perde il controllo della palla vicino alla porta.