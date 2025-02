Ilrestodelcarlino.it - L’appello del Comitato: "Migliorare i parcheggi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Interventi mirati, poco onerosi e utilissimi. Il"La voce di chi non ha voce" fa un appello al Comune a pochi giorni dall’adozione ufficiale del Peba che vedrà l’amministrazione comunale impegnata nel corso dei prossimi anni ad abbattere le barriere architettoniche in città. Ilsi rifà al sopralluogo che si svolse con l’ex vicesindaco Andrea Bondi nell’ultimo quinquennio del sindaco Tinti, sopralluogo svolto proprio per individuare assieme ad un gruppo di persone disabili o con difficoltà motorie i punti critici in strade e piazze di Castel San Pietro. "Quel che si evinse già allora è che, al di là dei progetti più importanti e onerosi, come quello dell’ascensore che sta avanzando in questi ultimi mesi, ci sono interventi più modesti anche come esborso economico che, se eseguiti, consentirebbero alle persone con difficoltà motorie di vivere la città senza quegli ostacoli che da anni devono fronteggiare e aggirare nel loro quotidiano", spiegano dal