Iodonna.it - “L’anniversario” di Andrea Bajani: la recensione di Serena Dandini

Quando si smette di essere figli? A questa domanda molti risponderanno: “Mai!”. Allo stesso modo si dice che non si potrà mai abdicare dal ruolo di genitori. All’apparenza quell’ammasso intricato di sentimenti, ricatti, gioie e dolori, odi e affetti che rappresenta la famiglia è per tutti noi un indelebile tatuaggio. Libri da leggere: la top 5 del 21° secolo per il New York Times. Al primo posto? Un romanzo italiano X Però per crescere dobbiamo compiere un’abiura, è necessario rinnegare le origini per costruire la nostra identità e non restare soffocati dalle aspettative e dai perversi meccanismi – spesso involontari – che ci portano a ripercorrere le stesse strade che avevamo giurato di voler abbandonare per sempre.