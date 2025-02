Landini | Governo mostra volto autoritario preoccupante serve rivolta per cambiare

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 feb. (askanews) – “Credo stiano emergendo tutte le contraddizioni e i problemi di questocheunpreoccuoante. Emerge la propaganda costante, le bugie che hanno detto. Hanno una logica di comando, autoritaria: concepiscono la libertà come libertà di fare loro quello che gli pare. E dino un preoccuioante ruolo subordinato a Trump e a Musk nel momento in cui Europa e democrazia sono sitto attcaco. Noi non abbiamo bisogno dell’uomo o della donne forte. Ma di più democrazia per riconoscere e affrontare i problemi del paese”. Lo ha affermato il segretraio della Cgil Maurizio, ospite a “In altre parole” su La7 Al, ha attaccato, “fanno di tutto per parlare d’altro e non affrontare i problemi reale del Paese: crolla la produzuione industraiale, c’è un arretramenrto di investimenti senza precendti, riesplode la cassa integrazione, il paese invecchia, i nostri giovani se ne vanno”.