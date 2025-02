Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona per azzannare i playoff. Ma battere il Teramo non sarà facile

Al Del Conero arriva iled è il big match di giornata, la 23esima e sesta di ritorno, quella che perrappresenta un po’ uno dei crocevia di questo campionato. Finora, infatti, i dorici non hanno mai vinto contro le formazioni che li precedono in classifica, ma è anche vero chedi oggi, pur priva di Alluci, è ben diversa da quella di settembre e ottobre, il tempo delle vacche magre. E’ una squadra cresciuta nella fiducia, nell’amalgama, nel gioco, nella consapevolezza del proprio valore e dei propri mezzi, quella che oggi affronta unche viene da cinque risultati utili consecutivi, di cui quattro vittorie. Se la squadra di Pomante va forte, quella di Gadda è lì, quattro punti dietro ai biancorossi d’Abruzzo, in quinta posizione, pronta a giocarsi le sue carte oggi come nel seguito del campionato.