L’amuleto Santi. Castro, bomber da viaggio per il nuovo blitz

Complici i novanta minuti di Holm a Bergamo e la terza gara in una settimana che chiude il tour de force può già essere l’ora dell’ultimo arrivato: Davide Calabria. E se così sarà, a sinistra dovrebbe trovare conferma Lykogiannis. L’alternativa è la conferma di Holm a destra e in questo caso Miranda troverebbe spazio a sinistra: punta a un turn over ragionato, Vincenzo Italiano, in vista della trasferta di Lecce, per cavalcare l’onda di entusiasmo dopo l’impresa in Coppa Italia, ma soprattutto per mettere altro fieno in cascina e sfuttare il calendario, che fino a metà marzo vedrà i rossoblù affrontare squadre della parte destra della classifica. Una sola eccezione: il recupero con il Milan a fine mese, prima e dopo Lecce, Torino, Parma, Cagliari e Verona. E’ il momento di macinare più punti possibili.