Lanazione.it - "L’ampliamento è di ben 140mila mq. Fermate questa follia"

del porto di Marina di Carrara, previsto dal nuovo Piano regolatore, non è di 50mila metri quadrati, come era stato calcolato in un primo momento, bensì di circametri quadrati. E’ quanto emerge dall’analisi e dai calcoli effettuati sulle carte del Piano da parte dell’associazione Paladini Apuoversiliesi. "Esaminando la planimetria sinottica del Piano regolatore (tav B1) – afferma la presidente dell’associazione Orietta Colacicco – emerge che la superficie passa dallo stato attuale di 314.488 metri quadrati a 451.875 mq dopo il Piano. Per l’esattezza la variazione è di 137.387 mq per un più 43,7%. Nel dettaglio più 20.626 mq per il commerciale, più 52.750 mq per le crociere, più 10.891 mq per i cantieri navali, più 49.700 mq per l’approdo turistico, più 7500 mq per servizi portuali, più 3075 mq per la pesca e la pesca turismo.