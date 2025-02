Quotidiano.net - L’amara verità. Una trappola in cui tutti possono cadere

La forza della cronaca, che poi è il racconto dei fatti proprio mentre accadono, sta anche in questo: ti stupisce sempre, ti sorprende spesso e – a volte – ti smentisce senza pietà, costringendoti ogni volta a rimetterti in discussione. Perché la realtà è sempre più complessa degli schemi con i quali tentiamo di descriverla. Voi prendete, se volete, quello che avevamo sostenuto giusto una settimana fa, giusto su questa colonna. Le truffe? Un reato odioso, avevamo detto, che colpisce soprattutto i più fragili, dove per i più fragili consideravamo gli anziani, gli indifesi, le persone sole. Ci sono i dati, una valanga di statistiche e di fatti oggettivi a confermarlo. Ma una ricostruzione, per quanto argomentata, non basta mai a svelare la complessità della realtà. Ancora una volta, è stata proprio la cronaca a venirci in soccorso e a rimettere le cose nel giusto ordine.