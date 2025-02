Unlimitednews.it - Lakers in agrodolce, Butler debutta alla grande coi Warriors

ROMA (ITALPRESS) – Serata inper i Los Angeles. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, di fronte ai quasi 19mila spettatori della Crypto.com Arena, tra cui il più che interessato Luka Doncic, la franchigia californiana supera Indiana Pacers per 124-117 con 45 punti di un monumentale Reaves, top-scorer per distacco del match. La cattiva notizia, per i padroni di casa, arriva da Espn: Williams non ha superato le visite mediche per cui il suo trasferimento da Charlotte è annullato. Idovrebbero così reintegrare Reddish e Knecht, entrati come contropartita nello scambio per il lungo statunitense.invececon la maglia di Golden State: ifanno festa per 132 sul parquet dei Chicago Bulls, messi al tappeto dai 34 punti del solito Curry e dai 25 dell’ex Miami.