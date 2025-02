L’Ajax di Cruiyff Neskeens e Krol nella leggenda

Leggi su Ilnerazzurro.it

I fondatori sono tre giovani: Floris Stempel, Han Dade, Carel Reeser. Nacque così l’Amsterdamsche Football Club Ajax. Gli inizi sono difficili e la squadra impiega dieci anni per arrivare in prima divisione; nel 1914, addirittura, retrocede. Il primo scudetto giunge nel 1918 e nel 1919, arriva il secondo titolo. Già una grande formazione perchévince senza subire sconfitte. Gli Anni Venti scorrono senza sussulti. Negli anni Trentaha in panchina, come allenatore, l’irlandese Jack Raynolds. Si tratta di un tecnico molto preparato che ama lavorare in modo scrupoloso; arrivano cinque scudetti, il frutto di un lavoro sistematico. L’ Ajax vince poi uno scudetto nel 1947 e nel 1954 la federazione olandese apre al professionismo. Il Club di Amsterdam consolida la propria gloria vincendo i titoli nel 1957 e nel 1960.