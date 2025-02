Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle schianta anche Cividale. E manda in orbita l’astronave

Carpegna Prosciutto 91 Gesteco 77 CARPEGNA PROSCIUTTO : Petrovic 6, Cornis ne, Leonardi ne, Maretto 6, Imbrò 5, De Laurentiis 12, King 15, Bucarelli 9, Lombardi 5, Zanotti 15, Ahmad 18. All. Leka. UEB GESTECO: Lamb 16, Redivo 14, Miani, Rota 12, Baldares ne, Devetta ne, Marangon 4, Berti 3, Ferrari 14, Dell’Agnello 12, Piccionne 2. All. Pillastrini. Arbitri: Vita, Nuara e Tallon. Note – Parziali: 18-17, 45-34, 64-61. Tiri liberi: Pesaro 19/23,18/27. Tiri da 3 punti: Pesaro 12/29,7/33. Rimbalzi: Pesaro 39,35. Falli tecnici a Leka e Lamb. Usciti per falli: Lamb. Spettatori: 4679. La vittoria più importante della stagione sin qui per unachein. Perché vinta con merito, spegnendo a lungo i punti di forza avversari; un successo portato a casa con quattro uomini in doppia cifra e uno a sfiorarla (Bucarelli) nonostante le tante energie spese in difesa, ritrovando Zanotti che era desaparecido da due turni e con Ahmad sempre più uomo-squadra (4 assist).