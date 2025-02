Lanazione.it - La vertenza del negozio all’interno de I Gigli. Pam Panorama fa un passo indietro

Firenze, 9 febbraio 2025 – Pamha deciso di ritirare le sospensioni dei lavoratori dichiarati inidonei e di riconoscere le retribuzioni non versate, ricollocando i dipendenti in ruoli consoni e nel pieno rispetto delle normative sulla salute e sicurezza. Questo è quanto l’azienda ha annunciato al tavolo di crisi nazionale di venerdì scorso. “Ma al momento non sappiamo quando e come avverranno questi reintegri, tantomeno come verranno giustificate le sospensioni” spiega Giovanni Vangi della Filcams Cgil Firenze, riferendosi al caso deldel centro commerciale Idi Campi dove i provvedimenti di sospensione sono stati mandati a sei dipendenti fragili e over 50: tre cassiere, un lavoratore del reparto ortofrutta, uno del settore latticini e un addetto agli scaffali.