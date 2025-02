Sport.quotidiano.net - La trasferta versiliese. Sangio, avversaria pericolosa. Fezzanese test per Nannini & C.

Tutto da perdere e niente da guadagnare. Lavannese è di scena oggi a Seravezza, al cospetto dellaultima della classe che dall’inizio del campionato gioca nell’impianto. Proprio per la classifica occupata dagli spezzini di Andrea Gatti è una gara dalle mille insidie; affrontare certe compagini non è mai facile, soprattutto quando si ha di fronte un gruppo che, seppur distanziato di alcune lunghezze dal primo posto utile per centrare i play-out, ha comunque dato segni di risveglio, vedi i 4 punti ottenuti nelle ultime due settimane e altre prestazioni che, nel recente passato, hannoimoniato la voglia da parte dei liguri di voler tentare il tutto e per tutto a costo di ottenere la permanenza nel massimo campionato dilettantistico. Peraltro il Marzocco non ha mai avuto una tradizione favorevole con le ultime della classe, spesso e volentieri ha inciampato al cospetto di avversari meno quotati sulla carta ma per quanto visto ultimamente, dove sono stati racimolati bene 7 punti nelle ultime tre partite, pere compagni ilodierno rappresenta una sorta di esame di maturità che, se superato a pieni voti, potrebbe avvicinare sensibilmente l’obiettivo salvezza che, come ogni anno, si assesta sui 42-43 punti.