Lanazione.it - La Toscana al Festival di Sanremo vuole stupire: Jovanotti, Conti e i tanti dietro le quinte

La grande kermesse canora vede nell'edizione 2025 diversi nomi al via. Grande attesa per la canzone di Gabbani, mentre parrucchieri, tecnici e artigiani faranno funzionare la grande macchina dello spettacolo. A milioni davanti alla tv per le cinque sere, da martedì a sabato