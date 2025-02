Sport.quotidiano.net - La Ternana stretta attorno al tecnico Abate. Con l’Arezzo per la terza vittoria di fila

di Augusto Austeri Le altre oggi, le Fere domani. Sembra essere un primo segmento-chiave della lotta per il primato e poco conta il fatto che la squadra discenderà in campo controconoscendo i risultati delle dirette concorrenti. L’obbligo è quello di fare bottino pieno. Dopo la sfida con i toscani (che si presenteranno con il nuovoBucchi) sono infatti in programma due trasferte tutt’altro che agevoli, la prima sul campo dell’assetato Campobasso che all’andata riuscì a resistere alla forza d’urto rossoverde, la seconda ad Ascoli, sfida rovente come da tradizione. Gli odierni risultati di Torres-Gubbio e Virtus Entella-Spal (entrambe con inizio alle 15), così come i tre punti conquistati dalla Vis Pesaro a Perugia, non dovrebbero dunque influenzare l’atteggiamento dellache vuole laconsecutiva dopo lo stop di Pineto.