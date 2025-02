Formiche.net - La strada russa per il Caucaso passa dalla Georgia. Ecco perché

Che il partito di governo della, il Sognono, si stia muovendo sempre di più in direzione di Mosca è stato reso evidente da molteplici eventi, dall’introduzione della “Foreign agents law”, le presunte violazioni e brogli nelle recenti elezioni parlamentari e la dichiarazione unilaterale di Tbilisi di interrompere il processo di adesione all’Unione Europea. L’opposizionena ha apertamente descritto la legge sugli agenti stranieri come una “legge” e la decisione di fermare i negoziati di adesione all’Ue come un tentativo deliberato di deviare ladal suo percorso europeo per riportarla nell’orbita; viceversa, i leader e le figure pubbliche russe hanno elogiato le controverse politiche del Sognono.Vi sono pochi dubbi sul fatto che il Cremlino abbia investito risorse per incrementare la sua influenza nel Paese caucasico.