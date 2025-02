Fanpage.it - La storia del gatto Hachiko che per sette anni non ha voluto abbandonare la tomba del suo umano

Un micio rosso è stato portato in clinica da alcuni volontari in Russia, a Makhachkala, nella zona del Daghestan. L'animale dal 2018 è conosciuto da tutta la comunità locale perché vive nel cimitero dove ha eletto la sua casa sulladella persona con cui viveva. Sarà poi dato in adozione a San Pietroburgo, a distanza di migliaia di km da dove ha sempre vissuto. Il caso solleva una riflessione sulla nostra interpretazione delle emozioni degli altri animali e sulle loro capacità di scegliere il loro destino: è giusto decidere per lui?