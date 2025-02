Lanazione.it - La sorella della vittima : "Non riesco a parlare". La condanna dei social

Leggi su Lanazione.it

"Non voglio, non" così Elisabetta Guidi,, si chiude nell’intimo dolore. E mentre la famiglia sceglie il silenzio, c’è chi dà sfogo alla rabbia. Le domande e i commenti, non si sono fermati al quartiere teatro del femminicidio, sono andati ben oltre i confini di Rufina, approdando sui. Com’era prevedibile al giorno d’oggi. Ed è in questo spazio senza filtri e senza limiti, che ieri è dilagato l’odio per Lorenzo Innocenti. Dopo che la notizia del femminicidio è diventata di dominio pubblico, così come il nome del responsabile, in tantissimi si sono riversati sul suo profilo Facebook lasciando parole diintrise di rabbia nei suoi confronti. "Assassino" è senz’altro l’aggettivo più pacato di fronte ad altri decisamente più impetuosi, tra insulti e auguri di morte.