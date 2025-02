Cataniatoday.it - La settimana di Dossier: dalla festa di Sant'Agata alla longa manus dei cavalieri di Malta in Sicilia

Leggi su Cataniatoday.it

L'adorazione per laa va oltre i confini della città. Tanti i pellegrini arrivati per i giorni didedicatiprotettrice. A raccontare le loro storie a Valerio Musumeci è monsignor Barbaro Scionti, parroco della Cattedrale, che guida da quasi 20 anni le processioni del Fercolo per le.