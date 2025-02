Anteprima24.it - La scuola Enologica De Sanctis sul palco di Casa Sanremo con Terre d’Irpinia

Tempo di lettura: 2 minutiUna storia lunga 150 anni voluta da un irpino doc, Francesco De, per promuovere la cultura vinicola, vero e proprio motore del nostro territorio: è ladi Avellino che approda nell’esclusivo salotto dicon, nell’ambito della 75esima edizione del Festival della canzone italiana.LaF. Dedi Avellino, una delle più antiche scuole di viticoltura ed enologia d’Italia , fu fondata nel 1879 dall’allora Ministro dell’Istruzione Francesco De, al fine di offrire le conoscenze scientifiche nel campo della viticoltura e dell’agroalimentare.Da oltre un secolo si colloca come importante punto di riferimento dell’attività di studio e della vita economica dell’Irpinia. Oltre all’ offerta didattica, l’Istituto è sempre stato attivo nel campo dello studio e della ricerca, in stretta connessione con il territorio e le sue esigenze di sviluppo.