La Roma sorride con Dybala, Venezia al tappeto

Ecco come è andata la partita che si è giocata tra la squadra di Claudio Ranieri e quella di Eusebio Di FrancescoLaconal(LaPresse) – Calciomercato.itLa domenica della ventiquattresima giornata di Serie A si è aperta con la sfida tra ildi Eusebio Di Francesco e ladi Claudio Ranieri. I giallorossi, chiamati a rialzare la testa dopo la pesante sconfitta in Coppa Italia contro il Milan, sono riusciti a conquistare la vittoria, grazie a Paulo.Laha creato diverse occasioni da rete, trovando davanti a se un ottimo Radu. Ad inizio ripresa, però, Pauloha portato avanti i capitolini, calciando perfettamente un rigore fischiato per un fallo su Angelino. La reazione dei lagunari alla rete dell’argentino, arrivata al 57esimo, c’è stata, ma i giallorossi sono riusciti a mantenere la porta inviolata, conquistando tre punti pesanti.