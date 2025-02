Agi.it - La Roma espugna Venezia con un rigore di Dybala

AGI - Labatte il1-0 al 'Penzo' e vince la seconda gara in trasferta della sua stagione grazie ad un calcio didi Paulo Dybala. Imbattuta nelle ultime otto partite di campionato, la squadra di Claudio Ranieri sale così a 34 punti in classifica. Quattordicesima sconfitta stagionale invece per unche resta a quota 16 al termine di una partita che ha visto gli uomini dell'ex Di Francesco controllare il possesso (60%) senza però riuscire a essere incisivi negli ultimi metri. Nel primo tempo i padroni di casa giocano infatti bene palla a terra, ma è laad avere le principali occasioni. Al 16' la combinazione Celik-Dybala porta al tiro Dovbyk, che si libera di una marcatura e calcia col mancino trovando la parata di Radu. Al 30' altra chance per i giallorossi: Dybala crossa su calcio piazzato, Mancini sfrutta un'uscita errata del portiere, ma Nicolussi Caviglia riesce a salvare sulla linea.