Ilgiorno.it - La riqualificazione del ponte di via Cadorna a Crema, un geologo analizza le spalle: “A breve affideremo i lavori”

Leggi su Ilgiorno.it

(Cremona) – “La Soprintendenza manderà il parere nei prossimi giorni”. È fiducioso l’assessore Giorgio Pagliarin per la sistemazione deldi via. “Qualche giorno di ritardo e poi avremo le direttive finali”. Intanto, unsta eseguendo ricerche. “Ci sono da sistemare ledel”. Secondo il consigliere di opposizione Simone Beretta la spesa per sistemare la struttura è lievitata da 800mila euro a 5 milioni: i tre progetti fatti non sono risultati utili e leandavano rinforzate prima. “È un processo che si può fare solo dopo che è smantellato il, quindi quando cominceranno i- replica l’assessore -. La tempistica prevede che, dopo il parere della Soprintendenza, venga fatta la gara per assegnare l’appalto”. La ditta che vince dovrà stilare il progetto esecutivo.