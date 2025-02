Lanazione.it - La rara capacità politica di farsi del male da soli

Firenze, 9 febbraio 2025 – Il destra-centro in Toscana conserva tuttora ladidelda solo. Parte svantaggiato (e non c’è bisogno dei sondaggi per saperlo) eppure si è attorcigliato sulla scelta del candidato presidente della Regione, che ancora non è stato ufficializzato. Non è la prima volta che accade, essendo la coalizione che attualmente governa Palazzo Chigi specializzata nella scelta dei candidati per ruoli apicali - sindaco, presidente di Regione - all’ultimo momento. Il che riduce le possibilità di recupero dello svantaggio. Le campagne elettorali non si improvvisano e tantomeno si improvvisano le discese in campo degli aspiranti leader. Per quanto uno possa essere trasversalmente stimato come il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, c’è bisogno di tempo perconoscere in una Regione complessa come quella Toscana.