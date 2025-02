Ilgiorno.it - La pop-punker dal cuore rock “Quanto sei unplugged”: c’è Lilian More al Railroad

Leggi su Ilgiorno.it

L’anima ribelle e grintosa di una cantautrice eer di indubbio talento, giovane ma già con una solidissima esperienza di palco. Un’artista che si è formata ascoltando il punk ma che sa guardare anche a sonorità country e pop, e che stavolta si potrà apprezzare in versione acustica, senza spina. Giovedì alle 21 alBrewing Company, lo storico birrificio artigianale di via Montello a Seregno, si terrà un concerto acustico della cantante e chitarrista: l’evento sarà parte della rassegna “sei”, un format che vuole dare voce alla musica originale e ai nuovi talenti. L’artista, che ha lavorato anche con il noto produttore monzese Pietro Foresti, è un’inquieta pop-dal, apprezzata per le performance dal vivo trascinanti e coinvolgenti e per la capacità di scrivere brani vibranti e autentici.