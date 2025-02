Sport.quotidiano.net - La Pistoiese non va oltre il pareggio col Tuttocuoio: 1-1

Ponte a Egola (Pisa), 9 febbraio 2025 – Lanon va al di là dell’1-1 sul campo del, nella sesta giornata di ritorno del girone D del campionato di serie D. In virtù di questo risultato, gli arancioni restano al quarto posto della classifica a 42 punti assieme al Lentigione, ma vedono allontanarsi ancor di più la prima posizione, condivisa da Forlì e Ravenna: adesso le due squadre romagnole hanno ben 12 punti di vantaggio a 11 turni dalla fine del torneo. La promozione diretta in serie C appare una Chimera. Squalificati Mazzei e Kharmoud, il tecnico Alberto Villa deve fare a meno anche dell’infortunato Accardi. Ne primo tempo fa tutto o quasi la, ma a passare in vantaggio è il. Al 4’ il tiro-cross di Diodato mette in seria difficoltà Carcani, che si salva con un colpo di reni, spedendo il pallone in calcio d’angolo.