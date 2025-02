Sport.quotidiano.net - La Pianese espugna Sestri Levante, successo al fotofinish

(Genova), 10 febbraio 2025 – Una ripresa eccellente consente alladire all’ultimo respiro il campo del, vendicando il ko dell’andata ma soprattutto conquistando altri punti pesantissimi per la classifica. I bianconeri, in maglia gialla, nel primo tempo faticano un po’ a prendere le misure, anche per via di qualche assenza pesante soprattutto in difesa. La prima occasione del match era stata però per laal 4’: è Mastropietro a provarci con una conclusione che sfiora il palo. A sbloccare la partita è ilal 23’: Fedele serve una sponda perfetta per Rosetti, che si inserisce in area e trafigge l’incolpevole Boer. Le zebrette prendono campo e costruiscono alcune azioni interessanti, ma faticano a trovare il varco giusto. Nella ripresa il copione cambia radicalmente.