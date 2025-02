Sport.quotidiano.net - La Pantera ne sa due più del diavolo. Ci pensano Tumbarello e Saporiti

La Lucchese finalmente torna a vincere. Un risultato importante, non solo per la classifica, ma anche per il morale, in un momento societario molto delicato. Lachiude il match già nel primo tempo, con la rete del capitanoe il raddoppio diche, in pratica mettono la parola fine alla gara. Scontro diretto tra Milan Futuro e Lucchese, con entrambe alla ricerca di punti pesanti per uscire dalla zona calda della classifica. Gorgone deve fare a meno di Sabbione e Gasbarro, fuori per qualche problema fisico e, allo, ridisegna la difesa: con Benedetti al centro e Gucher e Rizzo sugli esterni. Nel mezzo al campo e in avanti il tecnico romano non cambia gli interpreti, ritrovando anche(che ha scontato il turno di squalifica). Nelle file del Milan Futuro in campo dal primo minuto Quirini che, nel match vinto contro la Spal, ha già segnato il suo primo gol con la nuova maglia (anche se il colore è lo stesso).