La nuova strategia del Psg, contratti lunghi e assenza di divi del calcio (Le Parisien)

Il Psg sta tracciando unarotta nella sua politica sportiva, puntando su giovani talenti e abbandonando progressivamente l’era delle grandi stelle. Lo dimostra l’annuncio dei rinnovi contrattuali di diversi giocatori fondamentali, fatto poco prima del netto successo contro il Monaco (4-1) in Ligue 1. Ne parla Le: il club ha esteso fino al 2029 idi Khvicha Kvaratskhelia, João Neves, Willian Pacho, Désiré Doué e Matvey Safonov, oltre a quelli di giocatori già chiave come Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery, Nuno Mendes e Vitinha.Un simile cambiamento è stato favorito anche dall’influenza di Luis Enrique, che ha prolungato il proprio contratto fino al 2027 e ha ormai assunto un ruolo centrale nella gestione del progetto tecnico. In un contesto di profonda trasformazione, alcuni giocatori sono stati esclusi dai piani futuri.