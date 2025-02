Laprimapagina.it - La notte dei racconti a Spello: una serata all’insegna della magia delle fiabe

Venerdì 21 febbraio alle ore 21:00, la Sala Polivalente di PiazzaRepubblica aospiterà unaserate più attese dell’anno: la “dei”. Questo evento, che nasce a Reggio Emilia, ha ormai conquistato tantissimi luoghi in tutta Italia e anche oltre confine, portando con sé lastorie, dei libri e.La “dei” è un rito collettivo che invita la comunità a partecipare attivamente alla condivisione di storie,e letture. L’iniziativa, promossa dal Comune die dalla Pro Loco di, crea un’occasione unica per immergersi in mondi incantati, dove tutto è possibile e dove l’ascolto diventa il mezzo attraverso cui vivere un’esperienza salvifica. Il tema dell’anno è rappresentato dal colore giallo, simbolo di luce e di speranza, mentre le orme diventano i segni da seguire per intraprendere questo viaggio narrativo.