Lanazione.it - "La mia telecamera è stata spenta". La consigliera Masini chiede perché

ladellaChiaradurante il consiglio comunale di Montevarchi del 28 gennaio 2025?". È ciò che sil’esponente di Valdarno Centro, che ha provveduto ad inoltrare una lettera al segretario del consiglio comunale Fausto Chiarini, al segretario generale e responsabile della trasparenza del comune di Montevarchi Angelo Capalbo e per conoscenza al presidente del consiglio comunale Angiolo Salvi.intende ricevere spiegazioni a riguardo. Non sarebbe la prima volta, visto che laha ravvisato lo stesso problema nella seduta del 19 dicembre scorso. "Era già capitato che mentre intervenivo in consiglio comunale a Montevarchi il mio microfono fosse temporaneamente spento - si legge nella missiva - ad esempio mentre parlavo della concessione gratuita dell’area verde di viale Cadorna; è successo anche che, nonostante io l’avessi sempre tenuta accesa, fosseanche lache mi inquadra durante le sedute del consiglio comunale di Montevarchi.