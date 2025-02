Quotidiano.net - La memoria dannata è fonte di ispirazione

Nutro un debito nei confronti di chi mi legge: se una persona trascorre una parte del suo tempo sui miei scritti, mi sento in dovere di ascoltare ciò che ha da dirmi e le domande che ha da pormi anche ‘presso il suo domicilio’. Per questo motivo, in tanti anni di scrittura, ho girato l’Europa in lungo e in largo per ascoltare i lettori e raccontare loro i miei lavori, recandomi ovunque sono stato chiamato. Mi sono così arricchito con le loro curiosità, le loro impressioni e anche con le loro critiche. Ci sono però alcune domande ricorrenti che mi sono sentito ripetere più volte nel corso degli incontri o delle interviste e vorrei parlarvene, sperando di soddisfare anche vostre curiosità. Nei miei romanzi amo spaziare da un continente all’altro volando sopra i secoli. Le domande che sempre mi rivolgono riguardano proprio questa mia caratteristica di stesura.