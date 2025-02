La maxi-bolletta da 26mila euro al ristoratore toscano | Ma se a dicembre eravamo chiusi

Leggi su Open.online

Ventiseimila. È l’importo delladell’energia elettrica che il titolare di un ristorante di Principina a Mare, in provincia di Grosseto, si è visto recapitare per il mese di. La scadenza per il pagamento è fissata per il 12 febbraio, ma il legale del proprietario della “Terrazza Beach” sta trattando con la società elettrica toscana. Che inizialmente, scrive il Corriere Fiorentino, non voleva saperne di stornare la cifra. «Non è stata una bella sorpresa – ha sottolineato Antonio Catani –. È stato brutto l’atteggiamento della compagnia che si è detta disponibile a una dilazione, ma ha chiesto il pagamento e poi di procedere con la contestazione, solo a quel punto avrebbero avviato la verifica». Lae l’ospitata su Canale 5La società ha inviato al titolare del locale ladiper un consumo di energia di 78.