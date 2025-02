La Máquina e il River Plate anni ’40

Leggi su Ilnerazzurro.it

Era la terrificante delantera che fece meritare a quelil soprannome de “La Maquina”, per la sconfortante facilità di gioco con la quale regolava gli avversari. Loustau, l’ala di cui Di Stefano diceva “era un Gento, ma più veloce.”. Labruna, i baffetti da Clark Gable che aveva saputo essere Puskas prima di Puskas. Pedernera, di cui sempre Di Stefano diceva “il più forte di tutti i tempi tra me e Pelè? Tutti e due un gradino sotto Pedernera.”. “El Charro” Moreno, fulgido esempio di genio e sregolatezza che avrebbe portato alla disperazione pure Telè Santana. E poi lui: Juan Carlos Muñoz, il dribbling fatto a persona, l’eleganza fatta calciatore, la tecnica fatta atleta. Il giocatore che nemmeno i tifosi rivali del Boca Juniors riuscivano a fischiare e che odiavano proprio per quella sua inattaccabilità tecnica e umana che lo rendeva imperfetto come bersaglio per le scimmie da spalti.