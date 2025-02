Lanazione.it - La mamma di Michela Noli: "Ho rivissuto lo stesso dramma. Gli uomini non accettano il no"

"Un brivido lungo la schiena, una sorta di tremore e disperazione che torna tutte le volte e riapre una ferita che mai si chiuderà". Paola Alberti, la madre di, la 31enne uccisa con oltre quaranta coltellate dall’ex marito la sera del 15 maggio 2016, ieri mattina haloscoprendo che una giovaneera stata uccisa per mano del compagno. "Nel caso di mia figlia era l’ultimo appuntamento, si erano già lasciati. A Rufina la coppia era sotto lotetto. Ma questo poco importa perché non possiamo sapere le dinamiche private di una famiglia. Una cosa, però, è certa: non c’è più rispetto per la vita" continua la donna che ha trasformato il suo dolore in una battaglia quotidiana perché "per combattere i femminicidi, oltre alle norme, occorre un cambiamento culturale".